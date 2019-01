Le gouvernement s'engage contre le déclin des exportations

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de booster les exportations qui semblent décliner ces derniers mois. En effet, la vente de produits made in Korea à l'étranger durant les vingt premiers jours de l’année a chuté de 14,6 %. Si la tendance se poursuit en janvier, il s'agira du deuxième mois consécutif de baisse.Ces mauvais résultats sont imputables aux semi-conducteurs qui représentent un cinquième du total des exportations. Effectivement, leurs exportations ont plongé de 28,8 % pour la même période, avec de surcroît une baisse des prix en raison d’un retour à l'équilibre entre offre et demande.Pour faire face à cette situation, le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a organisé aujourd'hui une réunion pour réfléchir sur les stratégies d'exportation. Si une telle réunion se tient régulièrement au sein du ministère, c'est la première fois que le ministre la préside en personne et en présence d'industriels, et notamment des patrons des établissements publics liés à l'exportation, dont la Kita, l'Association coréenne du commerce extérieur.Lors de la réunion en question, le côté public a annoncé diverses mesures de soutien aux différents bureaux de la Kotra, l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements, tout comme aux entreprises exportatrices. Quant au secteur privé, il a demandé de faciliter les procédures administratives, de renforcer le soutien aux dispositifs de commercialisation, d'augmenter le soutien financier à l'assurance, et de réduire davantage les taxes à l'exportation.