La place Gwangwhamun va être transformée en profondeur

Photo : YONHAP News

La place Gwangwhamun, située au cœur de la capitale sud-coréenne, va subir un lifting complet. La municipalité de Séoul a rendu public aujourd'hui le gagnant du concours international sur le réaménagement du site. Le projet choisi est intitulé « Deep Surface : réveiller le passé et le futur ».Selon ce projet, la surface de la place en question va être multipliée par 3,7, intégrant des chaussées limitrophes. Elle sera divisée en deux parties : la « place historique » au nord, devant le palais Gyeongbokgung, et la « place civique » dans la partie sud. Les statues du roi Sejong le Grand, qui a inventé l'alphabet coréen, et de l'amiral Yi Sun-sin, à l’origine du fameux bateau-tortue, seront déplacées pour dégager la vue sur le mont Bugak.Dans le sous-sol qui relie la place à l'Hôtel de ville sera aménagé un complexe urbain abritant une gare à cinq lignes. Une allée piétonne souterraine longue de 4 km verra le jour jusqu'à Dongdaemun.Au total, 104 milliards de wons, soit un peu plus de 81 millions d'euros, seront injectés dans ces travaux d'envergure, qui devront s'achever à l'horizon de mai 2021.