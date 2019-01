Séoul veut réduire la part du charbon dans la production d’électricité

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a décidé de réduire davantage la part du charbon dans la production énergétique du pays. Lors des pics de pollution aux particules fines, les centrales à charbon verront leur production limitée à 80 % de leur capacité. D’autre part, les dix centrales vieilles de plus de trente ans seront fermées d'ici à 2022, et non plus 2025.Ce n'est pas tout. A partir d’avril, des centrales plus écologiques seront prioritairement opérationnelles. Des mesures fiscales seront également appliquées pour encourager les énergies moins polluantes.Si la part du charbon dans le mix énergétique passe ainsi de 43 % en 2017 à 36 % en 2030, l'émission de particules fines diminuera de 62 % d'ici 2030, et celle de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux estimations.