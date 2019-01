Les crémations ont représenté 84,6 % des obsèques en 2018

Photo : YONHAP News

En 2018, les sud-Coréens ont opté pour la crémation dans 84,6 % des cas, soit 4,4 fois plus qu’il y a 25 ans. Selon le ministère de la Santé, ce taux atteint 87,2 % pour les hommes et 81,6 % pour les femmes. Cette légère différence s'expliquerait par l'espérance de vie plus longue chez ces dernières.Une forte disparité s’observe selon l'âge. Chez les 20-29 ans, 97,7 % préfèrent se faire incinérer alors que pour les sexagénaires et plus, seuls 82,2 % ont opté pour ce choix. Mais dans l’ensemble, toutes les tranches d'âge suivent la même tendance.A la fin de l'an dernier, la Corée du Sud totalisait 350 fours crématoires dispersés dans quelque 59 établissements. Sur une capacité maximale de 314 280 crémations, 241 665 ont été enregistrées en 2017. Mais certaines grandes agglomérations peinent à répondre à la demande, ce qui a conduit le gouvernement à injecter 40,8 milliards de wons, soit environ 31 millions d'euros pour agrandir les installations funéraires.