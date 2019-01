Fin des pourparlers de travail en Suède entre nord-Coréens et Américains

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et les Etats-Unis ont bouclé hier leurs discussions de travail de trois jours en Suède afin de préparer un deuxième sommet entre leurs dirigeants, prévu fin février.La vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui et l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour le pays communiste Steve Biegun y ont participé. Une délégation sud-coréenne conduite par le négociateur nucléaire Lee Do-hoon les a rejoints exceptionnellement. Elle aurait joué un rôle de médiateur dans les sujets qui divisent le pays communiste et les USA.On ne connaît pas le contenu de leurs échanges, que ce soit à deux ou à trois. A en croire l’agence Reuters, le porte-parole du ministère suédois des Affaires étrangères, qui a organisé la rencontre, a qualifié les pourparlers de « constructifs ». Et d'ajouter que leur conversation a porté sur différents sujets concernant la situation dans la péninsule, comme l’instauration de la confiance, le développement économique ou encore la coopération à long terme.La question est de savoir si un compromis a été trouvé sur la déclaration de l’arsenal nucléaire nord-coréen et une levée partielle des sanctions internationales contre Pyongyang.