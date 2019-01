Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance mondiale

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Il table désormais sur une croissance de 3,5 % cette année et de 3,6 % en 2020, soit respectivement 0,2 point et 0,1 point de moins que dans ses perspectives économiques d'automne, publiées en octobre.En dévoilant ces nouveaux pronostics lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la patronne de l’institution Christine Lagarde a évoqué deux principales sources de risque qui pèsent sur les perspectives : une possible escalade des tensions commerciales et une dégradation des conditions financières.Le FMI a également mentionné « une série d’événements dans les économies systémiques qui pourrait déclencher une détérioration du sentiment des investisseurs ». Parmi ces événements, il a fait état notamment de la poursuite du « shutdown » aux Etats-Unis, d’un éventuel Brexit dur sans accord ou encore des tensions géopolitiques en Asie orientale et au Moyen-Orient.