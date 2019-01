Le CSIS localise un nouveau site de missiles non déclaré par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) a rendu public hier un rapport sur une nouvelle base de missiles nord-coréenne, celle de Sino-ri.Dans le document, la cellule Beyond Parallel de ce cabinet d’études de Washington révèle que le site en question se trouve dans la province de Pyongan du Nord, plus précisément à 77 km au nord-ouest de Pyongyang, à 212 km de la DMZ qui sépare les deux Corées et à 270 km de Séoul. Et d’ajouter qu’il fait partie de la ceinture de missiles balistiques du pays communiste.Le think tank américain insiste sur la nécessité pour le Nord de dévoiler ses bases balistiques, voire de les démanteler pour se dénucléariser de manière complète et irréversible. Selon le CSIS, le royaume ermite n’a jamais fait mention du site de Sino-ri, et celui-ci ne semble pas faire l’objet des négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang. Mais l’existence de cette installation était déjà connue des médias sud-coréens.Vous vous souvenez qu’en novembre dernier aussi, les chercheurs de l’institut américain avaient localisé 13 sites de missiles non déclarés par Pyongyang, ajoutant qu'ils pourraient être au nombre de 20.