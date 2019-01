Le nombre d’arrivées et de départs a plus que doublé en huit ans

Photo : YONHAP News

La hausse du nombre d’arrivées et de départs en Corée du Sud se poursuit. L’an dernier, leur nombre cumulé a atteint un niveau record, avec un total de 88,9 millions : 57,8 millions de sud-Coréens sont partis à l’étranger et 31,1 millions d’étrangers sont arrivés. Soit une progression de 10,6 % sur un an. Il a ainsi plus que doublé en huit ans. C’est ce qu’on a appris des données publiées hier par le ministère de la Justice.Parmi ces étrangers, les Chinois sont les plus nombreux. Ils représentent 32,2 % du total. Viennent ensuite les Japonais (19 %), les Taïwanais (7,3 %) et les Américains (6,8 %).Toujours en 2018, le nombre des étrangers qui vivent dans le pays a lui aussi grimpé pour la deuxième année de suite. Il s’est élevé à 2 360 000, soit 4,6 % de la population totale du pays.