Pékin appelle Séoul à ne plus le tenir responsable de la pollution en Corée du Sud

Photo : KBS News

Pékin a demandé de ne plus attribuer la pollution atmosphérique en Corée du Sud au smog chinois, en mettant en avant qu’il avait atteint son objectif annuel de le réduire.D’après le ministère chinois de l'Ecologie et de l'Environnement, la concentration en particules fines (PM 2.5) a chuté en un an de plus de 10 % à Pékin, à Tianjin et dans la province du Hebei, proches de la péninsule coréenne.L’empire du Milieu semble adopter la même position lors d’une conférence avec le pays du Matin clair sur la coopération environnementale. Une réunion qui a débuté aujourd’hui à Séoul pour une durée de trois jours.