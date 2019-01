Le gouvernement dévoile des mesures visant à stabiliser les prix à l’approche de Seollal

Photo : YONHAP News

A deux semaines de Seollal, le Jour de l’an lunaire qui tombe cette année le 5 février, le gouvernement a établi des mesures destinées à stabiliser les prix. Il s’agit entre autres d’élargir l’offre des 15 produits les plus vendus pour célébrer notamment l’offrande aux ancêtres, ainsi que l’émission de bons d’achats pouvant être utilisés sur les marchés traditionnels.Autres mesures annoncées. Elles concernent la gratuité des péages d’autoroute à travers le pays pendant les trois jours de congé, du 4 au 6 février, ou encore le déblocage d’une enveloppe importante pour les PME ainsi que les petits industriels et commerçants.L’exécutif envisage en même temps de verser 35 200 milliards de wons, 6 000 milliards de plus que l’an dernier, pour stabiliser le quotidien des sud-Coréens à l’occasion de cette fête traditionnelle.