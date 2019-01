Financement des GI’s : Washington demande à Séoul d’augmenter de 1,5 fois sa contribution

Photo : KBS News

Suite des négociations Séoul-Washington sur les coûts que les deux alliés assumeront respectivement pour le stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule.La polémique se poursuit sur le montant que la Corée du Sud devra verser à partir de cette année. Dans ce contexte, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, a annoncé hier que les Etats-Unis continuaient de réclamer une forte augmentation, à hauteur de plus de 1 400 milliards de wons par an. Soit 1,5 fois plus que la somme de l’année dernière. Hong Young-pyo a alors estimé qu’il sera difficile de trouver un compromis.Sans surprise, le gouvernement sud-coréen n’a pas accédé à la demande de Washington. Celui-ci a alors proposé cette fois de réduire la durée de validité d’un nouvel accord sur le financement des troupes américaines. Un texte que les deux pays doivent signer en cas d’aboutissement des négociations. Jusqu’à l’an dernier, il a été renouvelé tous les cinq ans. On vous le disait hier : lors d’une visite en décembre à la Cheongwadae, l’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul Harry Harris a proposé de passer cette période à un an pour un montant de 1 130 milliards de wons, soit à peu près un milliard de dollars.Encore une fois, l'administration Moon Jae-in n’a pas répondu favorablement à sa proposition. Car si la contribution est supérieure à 1 000 milliards de wons, il ne sera pas facile d’obtenir l’approbation du Parlement. En outre, si l’accord n’est valable que pour un an, il faudra lancer les négociations pour l’année suivante aussitôt après celles de l’année en cours. Séoul préfère une durée de cinq ans pour 1 000 milliards de wons.