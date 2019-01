Abus de pouvoir judiciaire : le tribunal auditionne Yang Seung-tae avant d'émettre ou non un mandat d'arrêt

Photo : YONHAP News

La justice doit sceller aujourd'hui le sort de l’ex-président de la Cour suprême Yang Seung-tae, en poste de 2011 à 2017. Avant de décider d’émettre ou non un mandat d’arrêt demandé à son encontre par le Parquet, le tribunal du district central de Séoul commence ce matin à l’auditionner. Il doit rendre sa décision, vraisemblablement vers minuit.L’ancien patron de la plus haute juridiction du pays est soupçonné d’être impliqué dans de nombreuses affaires d’abus de pouvoir. Une quarantaine de chefs d’accusation pèsent sur lui.Au même moment, le tribunal interroge aussi Park Byoung-dae pour accepter ou non une deuxième demande de mandat d’arrêt contre lui. Cet ancien juge de la Cour suprême et patron de l’Administration judiciaire nationale (NCA) est lui aussi suspecté d’être mêlé au même scandale judiciaire.