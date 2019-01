L’endettement des ménages sud-coréens est alarmant

Photo : YONHAP News

L’endettement des ménages sud-coréens représente un plus grand risque que celui des autres pays, plus particulièrement sur le plan de son ampleur et de son rythme de progression. On peut le constater dans les chiffres publiés lundi par le cabinet Oxford Economics, après avoir analysé un total de 28 nations.Pour être précis, en Corée du Sud, le ratio dette/PIB flirte avec les 100 %, le troisième plus élevé, après l’Australie et le Canada. Ce qui est plus inquiétant, c’est que la croissance de l’endettement est beaucoup plus rapide que celle de ces deux pays.Ces cinq dernières années, sa part dans le produit intérieur brut a bondi d’à peu près 15 points, la deuxième plus forte hausse derrière la Chine avec 18 points.D’après le cabinet britannique, la Corée du Sud, l’Australie et le Canada représentent le risque le plus élevé sur la base du taux de dette en pourcentage du PIB dépassant les 65-85 % et de son augmentation de plus de sept points en cinq ans.