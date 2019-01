La clientèle touristique non chinoise dépasse la barre des 10 millions en 2018

Photo : YONHAP News

Les Chinois restent toujours la première clientèle touristique étrangère de la Corée du Sud. Toutefois, le nombre de voyageurs originaires d’autres pays ne cesse d’augmenter aussi.D’après la KTO, l’Office national du tourisme, en 2018, ils ont été un total de 10,5 millions à venir découvrir le pays du Matin clair, en hausse d’environ 15 % par rapport à l’année précédente. C’est la première fois que leur nombre a franchi le cap des 10 millions.En ce qui concerne les arrivées chinoises, on en a enregistré l’an dernier 4,8 millions. Ce qui représente 31 % de l’ensemble des touristes étrangers et une progression de 14,9 % en glissement annuel. Ils sont donc revenus en Corée du Sud, bien que leurs déplacements restent toujours plus ou moins restreints en raison des tensions amorcées par le déploiement du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud de la péninsule.