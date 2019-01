Moon Jae-in dans le top 100 des plus grands penseurs mondiaux de Foreign Policy

Photo : YONHAP News

Comme chaque année, le magazine américain Foreign Policy a publié son classement des 100 plus grands penseurs du monde. Le président sud-coréen et le leader nord-coréen figurent tous deux sur la liste.L’hebdomadaire explique le choix de Moon Jae-in par sa « démarche sobre et mesurée pour ouvrir un passage entre la Corée du Nord et les pays occidentaux » et pour conduire la péninsule vers une nouvelle ère de paix. En 2018, le numéro un sud-coréen avait rejoint le top 50 des plus grands penseurs de l’année pour ses efforts en vue de rétablir dans son pays un leadership démocratique.Foreign Policy félicite Kim Jong-un d’avoir réussi à « améliorer dramatiquement la sécurité à long terme de son propre régime ».