KCNA : Kim Jong-un se déclare satisfait de la lettre de Donald Trump

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le vice-président du comité central du Parti des travailleurs Kim Yong-chol, qui s’est dernièrement rendu aux Etats-Unis, a été reçu mercredi par le dirigeant Kim Jong-un. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, le jeune leader a été briefé à cette occasion des résultats des discussions sur le prochain sommet Pyongyang-Washington. Son bras droit lui a également transmis la lettre du président américain Donald Trump et, en recevant cette missive, Kim III aurait manifesté sa grande satisfaction.Toujours d’après la KCNA, le numéro un du pays communiste a déclaré avoir confiance en son interlocuteur américain et que la Corée du Nord et les Etats-Unis marcheront pas à pas ensemble vers leur objectif commun.