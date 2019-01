Une troupe d’artistes nord-coréenne serait en route pour Pékin

Photo : YONHAP News

Un train spécial avec à son bord une troupe artistique dirigée par le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Ri Su-yong, semble avoir traversé la frontière nord-coréano-chinoise.Selon une source bien informée sur la Corée du Nord, le train en question est passé hier soir par la gare de Dandong. Vers 20h30, des signes y ont été détectés. La sécurité a, par exemple, été renforcée. S’il roule à son rythme normal, il doit arriver ce matin, vers 10h, à Pékin.Environ une heure peu plus tôt, le train régulier qui relie les capitales nord-coréenne et chinoise doit y arriver aussi.Les artistes, dont le nombre s’élève à 300, pourraient tous se trouver à bord du train spécial ou être répartis entre les deux trains. Du 26 au 29 janvier, ils doivent donner des spectacles organisés à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Nord et la Chine.