Hausse des demandes de congé de paternité

Photo : YONHAP News

Les papas sud-coréens sont de plus en plus nombreux à profiter d’un congé de paternité. D’après les chiffres publiés par le ministère de l’Emploi et du Travail, le nombre de bénéficiaires des indemnités s’est élevé à quelque 17 600 en 2018. C’est une augmentation de 46,7 % en glissement annuel. Et la preuve que les mœurs changent dans la société : ils n’étaient qu’environ 500 en 2009.C’est surtout dans les grandes entreprises que les employés masculins prennent un congé pour s’occuper de leur enfant. Ils étaient 10 335 dans les sociétés de plus de 300 salariés et 2 441 dans celles de 100 à 300, tandis qu’on n’en dénombrait que 1 750 dans les petites structures de moins de 10 personnes.