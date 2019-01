Vol d’un avion japonais à basse altitude : Kang Kyung-wha manifeste ses regrets envers son homologue nippon

Photo : YONHAP News

A Davos, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est entretenue mercredi à huis clos avec son homologue japonais Taro Kono. Au menu des discussions entre les deux chefs de la diplomatie : le vol à basse altitude hier d’un avion de patrouille japonais près d’un navire de guerre sud-coréen, le dossier nord-coréen et bien sûr les relations bilatérales.Kang a débuté la conversation en évoquant les trois vols menaçants survenus ces derniers jours. Elle a manifesté les inquiétudes et les regrets de Séoul. Puis elle a ajouté que malgré les difficultés, les deux ministères doivent gérer le problème de manière efficace et développer les relations bilatérales.Son interlocuteur a pour sa part admis que les relations sud-coréano-japonaises sont tendues, mais qu’il est important de s’entretenir face à face. Et il a espéré que les discussions soient sincères.