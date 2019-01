L’exécutif et le Minjoo s’engagent à lutter contre les violences sexuelles dans le sport

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont discuté ce matin de mesures visant à éliminer les violences sexuelles et les irrégularités dans le monde sportif.En ouverture de la réunion, le député An Min-suk a appelé à une audition parlementaire sur les cas de sévices sexuels touchant ce milieu. Celui qui est aussi président du comité de l’éducation, de la culture, des sports et du tourisme à l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de faire ainsi la lumière sur les soupçons qui s’accumulent autour d’un professeur influent de l’université nationale du sport de Corée et du Comité sportif et olympique coréen.De son côté, la ministre de l'Education Yoo Eun-hae a souligné le besoin de réformer le système de formation des sportifs de haut niveau et la culture du silence qui règne dans cette communauté.Le monde du sport d'élite a récemment été ébranlé par une série de scandales d’abus sexuels, touchant notamment la championne olympique Shim Suk-hee et la judoka Shin Yu-yong, qui affirment avoir été violées à plusieurs reprises par leur entraîneur.