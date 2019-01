Jim Rogers souhaite investir en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Jim Rogers était l'invité hier soir d'un talk-show de la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio. A cette occasion, le célèbre investisseur et commentateur financier américain a déclaré que si la péninsule coréenne se réunifiait et s’ouvrait au monde extérieur, elle deviendrait le pays qui attire le plus d’attention au monde. Il a également confié avoir envie d’investir en Corée du Nord.Car selon lui, la situation dans le pays communiste est identique à celle de la Chine en 1981. Tout le monde appelle à un changement, Pyongyang souhaite aussi la réunification et les préparatifs pour une évolution sont prêts. Concernant l’ouverture du marché nord-coréen, il a expliqué que les capitaux et le savoir-faire du Sud et les ressources naturelles et la main d’œuvre à la fois qualifiée et bon marché du Nord pouvaient instaurer un rapport gagnant-gagnant.Rogers, qui est l’un des trois grands experts en stratégies d’investissement avec Warren Buffett et George Soros, a montré un intérêt continu pour le royaume ermite. Récemment, il a pris la fonction d’administrateur externe d’une entreprise sud-coréenne qui possède un terrain de golf sur les monts Geumgang, au nord du 38e parallèle.