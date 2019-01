Particules fines : Séoul et Pékin vont établir ensemble un système d’alerte précoce

Photo : YONHAP News

Afin de faire face aux particules fines, la Corée du Sud et la Chine ont décidé d’établir ensemble un système d’alerte précoce. Ce dernier permettra au pays du Matin clair de prévoir et émettre une alerte deux à trois jours avant l’apparition de ces substances nuisibles. Cette décision a été prise à l’issue de la réunion du Comité conjointe pour la coopération environnementale sud-coréano-chinoise tenue mardi et mercredi à Séoul.Pourtant, les deux côtés ne sont parvenues qu’à se mettre d’accord pour publier au courant du deuxième semestre le rapport sur les polluants atmosphériques transfrontaliers à longue distance (LTP). Séoul, Pékin et Tokyo étaient convenus de le publier en 2017, mais l’année dernière le projet a été avorté en raison de l’opposition de l’empire du Milieu.