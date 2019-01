Rapport : la Corée du Sud est le 3e plus grand acheteur d’armes américaines en dix ans

Photo : YONHAP News

Un rapport sur les exportations d’armes américaines dans le monde montre que la Corée du Sud est le 3e plus gros acheteur ces dix dernières années.Il s’agit de l’« annuaire du marché de défense mondial 2018 » publié par l’Agence de défense pour la technologie et la qualité, une organisation publique sud-coréenne.Pour être plus précis, la Corée du Sud a acheté pour 6,73 milliards de dollars d’armes « made in USA » entre 2008 et 2017, juste derrière l’Arabie Saoudite avec 10,6 milliards et l’Australie avec 7,2 milliards. Les Emirats arabes unis viennent en 4e position avec 6,7 milliards de dollars. Quant au Japon, il se classe au 7e rang en important 3,75 milliards de dollars d’armes américaines.Pour la Corée du Sud, le chiffre représente 16 % du budget pour la défense nationale 2019 de l'ordre de 40,7 milliards de dollars.Rappelons que cette dernière décennie, les Etats-Unis ont vendu leurs armes aux quatre coins du monde pour un montant total de 90 milliards de dollars.