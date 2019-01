Photo : YONHAP News

C'est un temps d'automne avec des températures presque printanières. Le ciel sud-coréen était exempt de nuages, ce jeudi, et le mercure au plus chaud de la journée avoisinait les 7°C à Séoul et les 11°C à Busan. Cet épisode agréable devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.