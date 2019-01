Les artistes nord-coréens entament leurs répétitions à Pékin

Photo : YONHAP News

Une troupe artistique nord-coréenne dirigée par le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Ri Su-yong, est arrivée vendredi matin à Pékin. Accueillis chaleureusement par leurs hôtes à la gare, les 280 artistes ont tout de suite pris la direction de leur hôtel et commencé les répétitions.Le premier spectacle des nord-Coréens en Chine depuis trois ans doit avoir lieu ce week-end. Il y a de grandes chances que le couple du président chinois Xi Jinping y assiste. L’année dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son épouse étaient venus applaudir la performance des artistes chinois en Corée du Nord.Les spectacles de la troupe artistique nord-coréenne doivent durer jusqu’au 29 janvier.A l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre Pyongyang et Pékin, les échanges entre les deux alliés traditionnels se renforcent. Le numéro un de l’empire du Milieu devrait se rendre dans la capitale nord-coréenne dans le courant de l’année.