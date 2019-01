Le gouvernement va exempter l’étude de faisabilité préalable à des projets phares d’infrastructures en province

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait savoir, hier, qu’il examinerait favorablement la possibilité d’exempter l’étude de faisabilité préalable au projet de l’installation d’un tramway à Daejeon, à l’occasion de son déplacement dans cette grande ville située au centre du pays.Les grands chantiers publics qui requièrent un financement important doivent normalement être précédés d’une étude de faisabilité destinée à prouver leur rentabilité. Or, afin de promouvoir un aménagement territorial équilibré, le gouvernement envisage de faire grâce de cet examen à des projets phares en province, et ce, en dépit du risque d’engendrer des pertes considérables pour les caisses de l’Etat.Dans le détail, l’exécutif a décidé de choisir un projet par province et par grande ville. Ainsi, un total de 33 initiatives ont été déposées par 17 provinces et agglomérations pour un montant de 61 000 milliards de wons, soit environ 48 milliards d’euros.L’administration envisage d’annoncer les projets retenus la semaine prochaine et d’améliorer la procédure actuelle d’étude de faisabilité.