Sommet Corée du Nord-USA : Trump reproche aux médias sceptiques de relayer de « fausses nouvelles »

Photo : YONHAP News

Alors que le scepticisme quant aux résultats des négociations nucléaires Washington-Pyongyang gagne de plus en plus de terrain, le président américain a reproché hier, sur son fil Twitter, aux médias américains d’afficher une telle attitude en rapportant de « fausses nouvelles ».Pour les contredire, Donald Trump a notamment évoqué le lancement du dialogue avec la Corée du Nord seulement 15 mois après son investiture, le retour des otages et des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée aux Etats-Unis ainsi que l’arrêt des essais balistiques et nucléaires nord-coréens. Il s’est plaint que les médias ne relaient pas précisément les résultats de son 1er sommet avec Kim Jong-un.Le locataire de la Maison blanche a ensuite affirmé qu’il s’attendait à une « nouvelle bonne rencontre avec le dirigeant nord-coréen, qui ne tardera pas avoir lieu ».Avant cela, le numéro un du royaume ermite avait manifesté son contentement quant à la lettre de Trump transmise par le vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs, Kim Yong-cheol.En dépit de cet optimisme au plus haut niveau, les négociations vont se poursuivre jusqu’au 2e sommet entre les deux leaders, étant donné que les divergences entre Pyongyang et Washington persistent.