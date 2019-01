Particules fines : un essai de pluie artificielle prévu aujourd’hui en mer Jaune

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, un test de pluie artificielle est prévu en mer Jaune, située entre la péninsule coréenne et la Chine, afin de savoir si cette dernière est efficace pour lutter contre la pollution aux particules fines.Plus précisément, le ministère de l’Environnement et l’administration météorologique de Corée (KMA) vont conjointement mener cet essai au large, à 120 km de la ville de Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord. Un avion et un navire météorologiques sont mobilisés.Le public pourra savoir, lundi prochain, si ce test a eu lieu avec succès. Mais il faudra attendre un mois pour connaître l’impact des pluies artificielles sur la concentration de particules fines.