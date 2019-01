Séoul et Bagdad veulent renforcer la participation des entreprises sud-coréennes aux travaux de reconstruction de l’Irak

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et de l’Irak se sont entretenus, hier, en marge du forum économique mondial de Davos.Alors que cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, Kang Kyung-wha a souhaité voir s’intensifier encore davantage les liens de coopération et d’amitié bilatéraux. A cette occasion, une visite de l’émissaire spécial du président de la République à Bagdad est prévue lundi prochain. Il s’agit de Han Byung-do, le conseiller spécial auprès de Moon Jae-in pour les questions irakiennes. La chef de la diplomatie sud-coréenne a également demandé au gouvernement irakien d’aider les entreprises du pays du Matin clair pour qu’elles puissent participer en toute sécurité aux chantiers de reconstruction de l’Irak.De son côté, Mohammed Ali al-Hakim s’est réjoui du prochain déplacement de l’envoyé sud-coréen. Il a également salué la contribution des compagnies sud-coréennes pour le développement économique de son pays, tout en souhaitant élargir les échanges et la coopération, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, de l’éducation et de la santé. Enfin, le haut diplomate irakien a affirmé que Bagdad allait continuer à soutenir les efforts de Séoul pour l’amélioration des relations intercoréennes.