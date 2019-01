Moon Jae-in : Donald Trump n’a jamais évoqué le montant des frais de défense

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a affirmé, aujourd’hui, que le président américain n’avait jamais évoqué ni le montant ni les conditions concrètes de fixation des frais liés au stationnement des GI’s en Corée du Sud. C’est ce qu’a relayé le porte-parole de la Cheongwadae lors d’un briefing, alors que ce matin, certains médias avaient rapporté que Donald Trump aurait demandé à Moon Jae-in de prendre en charge 1,2 milliard de dollars lors de leur rencontre tenue le 30 novembre dernier en marge du sommet du G20 à Buenos Airs en Argentine.Actuellement, les négociations entre Séoul et Washington sur cette question épineuse marquent le pas, notamment autour du montant des frais que la Corée du Sud devra prendre en charge et la durée de validité du nouvel accord régissant les conditions de partage des coûts.Séoul a fixé le plafond du montant à 1 000 milliards de wons, soit environ 890 millions de dollars, tandis que Washington exige un seuil d’un milliard de dollars. Quant à la durée d’exécution de l’accord, les sud-Coréens demandent trois à cinq ans, contre un an seulement pour l'autre partie.