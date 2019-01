Tourisme : les Occidentaux attirés par les palais royaux, les Asiatiques par Myungdong

Photo : YONHAP News

Les Européens et Américains qui ont visité Séoul ont le plus apprécié les anciens palais royaux. Les Asiatiques, eux, plébiscitent le quartier commercial de Myungdong. C’est ce qu’on apprend des résultats d’une enquête menée conjointement par la ville de Séoul et l’université Kyunghee, réalisée auprès de quelque 1 000 touristes étrangers qui ont visité la capitale en 2017.D’après cette étude, 21,1 % des touristes européens et 20,8 % des Américains ont choisi les palais royaux comme les visites les plus plaisantes de leur voyage, alors que 30,9 % et 33 % des Chinois et des Japonais respectivement ont opté pour Myungdong. L’objectif principal du premier groupe était en effet « l’histoire et la culture », tandis que celui des Asiatiques était le « shopping ».D’ailleurs, la municipalité de Séoul s’est félicitée d’avoir contribué grandement à l’amélioration de l’image de marque nationale, en dévoilant que les Occidentaux se sont déclarés plus positifs à l’égard de la Corée du Sud à l’issue de leur voyage qu’avant. En effet, toujours selon l’étude, la part des Européens et des Américains qui ont une bonne image du pays est passée respectivement de 77,7 % et de 78 % à 96,8 % et 97,3 % après leur passage dans la capitale sud-coréenne.