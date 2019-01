Particules fines : un test de pluie artificielle a été effectué ce matin

Photo : YONHAP News

Un essai de pluie artificielle a été effectué ce matin. Le but : déterminer l’impact sur la concentration de particules fines.Conjointement mené par le ministère de l’Environnement et l’administration météorologique de Corée (KMA), ce test a eu lieu en mer Jaune, situé entre la péninsule coréenne et la Chine.La météo était propice à cette opération, le ciel étant couvert de nuages. Un avion a ainsi pu disperser à 12 reprises des substances provoquant la pluie, et ce, deux fois toutes les cinq minutes.Les résultats préliminaires seront publiés lundi prochain. Pour une analyse précise des répercussions de la pluie artificielle sur la concentration de particules fines, il faudra attendre un mois.