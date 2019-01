Le quatrième et dernier dimanche du mois de janvier sera nuageux dans l’ensemble de la Corée du Sud. Dans la soirée, de la neige est également attendue dans certaines régions du centre du pays.D’après les prévisions de Météo-Corée, il fera entre -11 et 4°C demain à Chuncheon dans le nord-est, entre -6 et 5°C à Séoul, entre -8 et 7°C à Daejeon dans le centre, et enfin entre -2 et 9°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.