Hausse du nombre de touristes japonais en Corée du Sud

Les différends entre Séoul et Tokyo autour des anciennes femmes de réconfort ainsi que des victimes du travail forcé durant l’occupation n’empêchent pas les Japonais de voyager en Corée du Sud.D’après les chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de touristes japonais qui se sont rendus au pays du Matin clair en 2018 s’élève à quelque 2 921 000. C’est une augmentation de 28,1 % en glissement annuel. Et c’est la hausse la plus importante en neuf ans.A l’inverse, l'augmentation des sud-Coréens qui se sont rendus dans l’archipel pour faire du tourisme n’est quant à elle pas si importante. Leur nombre était de 7 539 000 pour la même période. Soit seulement 5,6 % de plus comparé à un an plus tôt. C’est le taux d’augmentation le plus faible depuis neuf ans. Les raisons ? D’après les analyses de l’Office national du tourisme japonais (JNTO), ce sont les catastrophes naturelles comme le séisme et les typhons de l’été dernier qui les ont fait bouder l’archipel. Le JNTO ne pense pas que les confits historiques et diplomatiques ont particulièrement joué à leur choix.