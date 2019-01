Séoul n’autorise toujours pas ses entrepreneurs à se rendre au complexe de Gaeseong

Photo : KBS News

Séoul a une fois de plus repoussé à plus tard sa décision d’autoriser ses entrepreneurs à aller inspecter leurs usines au complexe industriel de Gaeseong en Corée du Nord.Petit rappel : ce site, l’un des projets emblématiques de coopération économique entre les deux Corées, est fermé depuis 2016. A l’époque, l’administration conservatrice Park Geun-hye, la prédécesseure destituée de Moon Jae-in, avait ordonné sa clôture, suite aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang.Les PME qui y avaient délocalisé leur production ne peuvent qu’être déçues de la nouvelle décision des autorités. En plus du dégel sur la péninsule, comme les leaders des deux Corées avaient affiché la volonté de relancer ce projet dans leur discours du Nouvel an respectif, elles croyaient que leur 7e demande de visite allait être exaucée.La réaction au nord du 38e parallèle ne s’est pas fait attendre non plus. Le Rodong Sinmun, le journal du parti unique du pays communiste, a commenté aujourd’hui à travers son éditorial, que les projets de coopération intercoréenne ne devaient pas être affectés par les puissances étrangères, mais être menés à la demande et aux profits de notre peuple.