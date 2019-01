Brésil : la rupture d’un barrage minier fait plusieurs centaines de disparus

Photo : KBS News

Au Brésil, la rupture d’un barrage du géant minier Vale dans l'État de Minas Gerais, dans le sud-ouest du pays, a tué au moins sept personnes. Néanmoins, les policiers et pompiers sont toujours à la recherche d'environ 200 disparus. Aussi le bilan risque-t-il de s’alourdir dans les heures à venir.Les autorités estiment que la catastrophe s’est produite en raison des récentes pluies torrentielles qui se sont abattues dans la zone. Ce n’est pourtant pas la première fois que la région connaît une telle tragédie. Déjà en 2015, la rupture du barrage de Samarco, un barrage tenu en copropriété par le groupe brésilien Vale et le groupe anglo-australien BHP Billiton, avait fait 19 victimes et provoqué un drame écologique sans précédent.