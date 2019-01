Un entrepreneur russe tente d’envoyer les ouvriers nord-coréens ailleurs pour détourner les sanctions onusiennes

Photo : YONHAP News

Un entrepreneur russe prévoit d’envoyer une partie des ouvriers nord-coréens qui travaillent dans son pays en République autonome d'Abkhazie afin d’éviter les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a rapporté vendredi le Wall Street Journal.Son nom est Yuri Dyakov. Et ce dernier compte envoyer une cinquantaine d’ouvriers nord-coréens sur les 200 qu’il emploie dans un chantier de construction d’un hôtel en Abkhazie, une enclave sécessionniste de Géorgie reconnue par moins de dix pays dont Moscou et non membre de l’Onu. Cette tentative de détourner les sanctions devrait susciter une polémique.D’après les mesures punitives adoptées par le Conseil de sécurité en septembre 2017, l’embauche de nord-Coréens sans son autorisation préalable est interdite. Fin 2017, un nouvel article avait été ajouté pour rapatrier ceux déjà employés depuis moins de deux ans. Mais certains patrons russes s’étaient montrés réticents à ce dispositif et avaient même exigé du gouvernement son retrait dans la résolution onusienne.A en croire le journal américain, près de 13 000 travailleurs d’origine nord-coréenne se trouvaient toujours en Russie en octobre dernier.