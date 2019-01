GSOMIA : la Cour suprême dit non à la révélation des documents sur l'accord

Photo : KBS News

La Cour suprême a rendu son verdict dans l’affaire de la divulgation des procès-verbaux du GSOMIA, un accord bilatéral de sécurité générale d'informations militaires entre Séoul et Tokyo. Dans un procès intenté par l’association non gouvernementale, Solidarité du peuple pour la démocratie participative (PSPD) contre le ministre des Affaires étrangères, elle a jugé qu’il ne fallait pas rendre public les procès-verbaux des réunions et des documents concernés.Selon la plus haute juridiction du pays du Matin clair, dévoiler ces données risque d’exposer les stratégies politiques de Séoul en offrant la possibilité qu’elles soient utilisées pour les intérêts d’autres nations, et de porter préjudice aux relations diplomatiques basées sur la confiance.En juin 2012, le gouvernement sud-coréen a adopté cet accord lors d’un conseil des ministres tenu à huis clos. Néanmoins, face aux vives oppositions d’associations civiles qui arguaient que l’affaire avait été bâclée, la signature officielle avait dû être reportée. Après s’être vu refuser une demande de consulter les documents, la PSPD a porté l'affaire en justice en septembre 2013.Le tribunal de première instance lui avait donné gain de cause, mais ce jugement avait été cassé en deuxième instance.