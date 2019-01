Les Etats-Unis mettent fin au « shutdown »

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont mis un terme au « shutdown » ou à la paralysie des institutions fédérales qui a duré plus d’un mois. Le président Donald Trump et la direction du congrès ont convenu hier de rouvrir temporairement le gouvernement fédéral d’ici le 15 février.Toutefois pour arriver à s’entendre sur un budget définitif d’ici cette date, les députés vont devoir s’entendre sur la sécurité de la frontière, notamment le budget de 5,7 milliards de dollars pour la construction du mur exigé par le locataire de la Maison blanche, qui est à l’origine de la paralysie. Mais sur ce point, les discussions s’annoncent houleuses en raison des positions très éloignées des deux camps politiques. Et en cas de désaccord, un nouveau shutdown risque d’être déclaré.Par ailleurs, le locataire de la Maison blanche a affiché son intention de rémunérer au plus vite les fonctionnaires n’ayant pas perçu leur salaire à cause de cette affaire.