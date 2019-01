NPS : le bénéficiaire le plus âgé de la Corée du Sud a 111 ans

Photo : KBS News

Selon le Service national des pensions (NPS), la personne la plus jeune et celle la plus âgée qui bénéficient de la pension nationale avaient, respectivement, un an et 111 ans en décembre dernier.En 2018, 76 sud-Coréens qui touchaient cette allocation avaient plus 100 ans. Les sommes versées correspondent en fait à celles qu’auraient dû recevoir leurs enfants s’ils n’étaient pas décédés. Quant à la bénéficiaire âgée d’à peine d’un an, l'allocation correspond à celle qu'aurait dû obtenir sa mère décédée.Par ailleurs, la personne ayant reçu cette subvention le plus longtemps le perçoit depuis 29 ans et neuf mois. Ce qui représente un total de 85,68 millions de wons, soit environ 66 000 euros.