Vol à basse altitude : les relations entre Séoul et Tokyo semblent se détériorer

Photo : YONHAP News

La querelle entre la Corée du Sud et le Japon concernant le vol à basse altitude d’avions de patrouille nippon est en train de refroidir les échanges militaires bilatéraux. Le voyage dans l'archipel du commandant de la première flotte de la marine sud-coréenne, à laquelle appartient le destroyer Gwanggaeto-le-Grand, a été annulé. Séoul aurait jugé inconvenable cette visite du responsable du bâtiment victime d'un acte malveillant de la marine japonaise.Selon le ministère de la Défense, son vice-ministre Suh Choo-seok n'a pas non plus de projet de rencontrer la délégation de Tokyo au forum multilatéral sur la défense, qui s’ouvre aujourd'hui à Singapour.De leur côté, les autorités militaires envisagent de renforcer la réaction contre les vols menaçants des avions de patrouille étrangers. La distance limite qui déclenche l'avertissement sera doublée, et les termes de celui-ci se voudront plus menaçants.Petit rappel : le 20 décembre dernier, un destroyer sud-coréen a utilisé ses radars pour une opération de secours d’un bateau nord-coréen en détresse en mer de l’Est. Le Japon a aussitôt accusé le navire d’avoir verrouillé son radar de contrôle de tir (STIR) sur un avion de patrouille maritime de ses forces d’autodéfense, qui effectuait pourtant un vol dangereux à basse altitude.