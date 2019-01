L'Onu a accordé une exemption de sanctions pour le projet intercoréen d’exhumation des dépouilles

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité de l'Onu a donné son feu vert la semaine dernière au projet intercoréen d’excavation des restes des soldats morts lors de la guerre de Corée. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui une source diplomatique sud-coréenne.Suite à la levée partielle des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord, les équipements nécessaires à l’opération, dont le matériel de déminage, pourront être transportés au Nord. En vertu de l'accord militaire signé le 19 septembre dernier, les deux Corées se livreront à ces fouilles du 1er avril au 31 octobre au niveau de l'arête Arrowhead, le site d'une des batailles les plus féroces du conflit fratricide, située dans la zone démilitarisée près de Cheorwon en province de Gangwon.Quant à la demande d'exemption de ces sanctions formulée par Séoul pour réaliser le projet de connexion routière, les procédures requises pour la livraison au Nord des équipements concernés sont en cours. Le conseil onusien avait déjà accordé en novembre et en décembre derniers des exemptions pour l'enquête sur les voies ferrées du Nord et pour la cérémonie d'inauguration des travaux de modernisation et de reconnexion ferroviaire.