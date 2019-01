Xi Jinping et son épouse accueillent chaleureusement le spectacle nord-coréen

Photo : KBS News

Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont assisté hier au spectacle donné à Pékin par la troupe d'artistes nord-coréenne menée. Un spectacle mené par le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Ri Su-yong et la directrice de l'orchestre Samjiyeon, Hyun Song-wolSelon la télévision centrale de Chine (CCTV), Xi Jinping a félicité le délégué nord-coréen pour cette manifestation culturelle qui, selon lui, marque non seulement les échanges dynamiques des deux alliés mais également le 70e anniversaire du début des relations diplomatiques bilatérales. Le numéro un chinois lui a également demandé de transmettre ses vœux au couple du leader nord-coréen Kim Jong-un.Sur les photos publiées par l'agence Chine nouvelle, les artistes vêtus d’un « hanbok », le costume traditionnel du pays du Matin clair, dansent devant une représentation de la tour du « juche », l’idéologie fondatrice du régime communiste. Aucune image faisant référence au nucléaire ni aux missiles balistiques n’a été projetée, probablement pour ne pas faire de l'ombre au sommet nord-coréano-américain prévu le mois prochain.Arrivée jeudi dernier, la délégation artistique de l'Etat ermite se produira de nouveau aujourd'hui avant de regagner Pyongyang.