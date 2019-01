Importations record de gaz naturel liquéfié

Photo : KBS News

La Corée du Sud a importé l'an dernier 44 040 000 de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), en hausse de 17,3 % sur un an. Il s'agit d’un record historique en la matière. Par pays exportateur, le Qatar s'est hissé au premier rang avec 32,4 %, suivi par l'Australie (17,9 %), les Etats-Unis (10,6 %) et Oman (9,7 %).Il est à noter que le GNL « made in USA » a représenté 4 660 000 tonnes, soit 2,4 fois de plus que l'année précédente. Selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), un organisme public américain, 23,6 % des 19,24 millions de tonnes de cette source énergétique produites entre janvier et octobre 2018 sur le sol américain ont été vendues au pays du Matin clair.Des professionnels du secteur ont indiqué que le GNL présentait une tendance haussière dans sa compétitivité des prix, avant d'ajouter qu'il était important de diversifier les sources d’approvisionnement de cette énergie avec l'augmentation de la demande, et ce afin d’assurer la sécurité énergétique du pays.