Séoul souhaite que la récente exemption de sanctions en entraîne d'autres

Photo : YONHAP News

L'exemption de sanctions contre la Corée du Nord accordée récemment par le Conseil de sécurité de l'Onu pourra accélérer d'autres projets intercoréens. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du ministère de la Réunification lors d'un briefing régulier.Selon Paik Tae-hyun, une série de demandes d'exemption de sanctions, convenue par Séoul et Washington lors de la dernière visioconférence de leur groupe de travail, a été déposée au conseil onusien et s'avère fructueuse. En effet, le conseil a donné son aval pour que les équipements nécessaires à l'exhumation des dépouilles des soldats morts pendant la guerre de Corée soient transportés au Nord.L'officiel a également assuré que de nombreux efforts seraient déployés pour organiser des retrouvailles par visioconférence des familles séparées par le conflit fratricide. Leur tenue était très attendue aux alentours du Nouvel an lunaire qui tombe cette année le 5 février prochain, mais n'a pu être concrétisée.Or, ce jour de fête, le ministre de la Réunification rencontrera les familles des sud-Coréens détenus au Nord. Le porte-parole a confirmé que le gouvernement ferait de son mieux pour rapatrier ces compatriotes au sud du 38e parallèle.