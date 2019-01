Record du nombre de passagers aériens

Photo : YONHAP News

En 2018, le nombre d'usagers du transport aérien en Corée du Sud a atteint 117 530 000, soit 7,5 % de plus en un an. Parmi eux, 85 930 000 passagers ont pris un vol international, en hausse de 11,7 %. La plus forte augmentation concerne les liaisons avec la Chine (+ 15,6 %), suivie par le Japon (+ 12,1 %) et l'Asie du Sud-est (+ 12 %).Plus exactement, 16,11 millions de passagers se sont déplacés vers ou depuis l’empire du Milieu, ce qui reste toujours inférieur de 18,9 % à 2016. En effet, suite à l'annonce du gouvernement sud-coréen de déployer le bouclier antimissile américain THAAD sur la péninsule, Pékin a interdit à ses agences touristiques d'organiser des circuits de groupe au pays du Matin clair.Par établissement, l’aéroport d'Incheon a affiché une hausse de fréquentation de 10,1 % tandis que celui de l'île de Jeju a connu une explosion de 48,6 % du nombre de passagers. De leurs côtés, les aéroports de Muan et de Yangyang ont enregistré un boom de plus de 100 %. En parts de marché, l'aéroport d'Incheon est sorti premier avec 78 %.Le nombre des passagers ayant emprunté un vol domestique l'an dernier a atteint 31,6 millions, soit 2,5 % de moins par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la première baisse en cinq ans, en raison de la diminution des vols nationaux, d'une part, et des voyages vers l'île de Jeju, d'autre part.Quant au fret, il a progressé de 2,8 % pour atteindre 4,44 millions de tonnes, un chiffre jamais enregistré auparavant.