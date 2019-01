Les sud-Coréens cuisinent moins et achètent plus de plats cuisinés

Photo : YONHAP News

En 2018, les sud-Coréens n'ont consommé que 167,3 g de riz cuit par jour à la maison, autrement dit un bol et demi. Il s'agit d'une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente, le chiffre le plus bas depuis l'instauration de ces statistiques. L'an dernier, 61 kg de riz ont été consommés par personne dans le pays du Matin clair. La consommation d'autres céréales, dont le blé ou l'orge, a subi le même sort avec une baisse de 7,7 % pour atteindre 8,4 kg par habitant et par an.En revanche, l'usage du riz dans l'industrie agro-alimentaire a augmenté pour atteindre 755 664 tonnes, en hausse de 6,8 %. Pour préparer notamment des paniers repas, 147 474 tonnes de riz ont été utilisées, affichant un envol de 29 %.Tous ces chiffres font comprendre que les sud-Coréens cuisinent de moins en moins chez eux et se tournent vers des plats cuisinés.