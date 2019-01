La Chine semble avoir bloqué l'accès au portail web sud-coréen Daum

Photo : KBS News

Alors que les autorités chinoises s'adonnent à bloquer ou restreindre l'accès à certains sites internet locaux comme étrangers, on vient d'apprendre que le portail sud-coréen Daum semblerait en être la nouvelle victime, après les blogs et les forums de son concurrent Naver en octobre dernier.Si l'on en croit des sources à Pékin hier, les utilisateurs en Chine n'ont pas été en mesure d'accéder à ce site depuis la capitale, Shanghai et d'autres grandes villes du pays. Ils sont ainsi contraints de recourir à un réseau privé virtuel, ou VPN, pour contourner le blocage.De l'avis des observateurs, cette censure de la toile s'inscrirait dans le cadre des efforts du gouvernement chinois afin de renforcer le contrôle de la circulation des nouvelles sensibles. L'étau s'est aussi resserré autour de services en ligne populaires comme Google, Facebook, YouTube et Twitter.En 2014, la Chine avait coupé l'accès aux principales applications de messagerie mobile sud-coréennes, KakaoTalk et Line.