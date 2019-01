Les sud-Coréens favorables à un report de 5 ans de l’âge de la vieillesse

Photo : KBS News

La société sud-coréenne semble prête à repousser de cinq ans l’âge légal auquel on devient un senior, qui est de 65 ans actuellement. C'est ce que nous apprend un sondage réalisé vendredi dernier par Realmeter auprès de 504 adultes.Effectivement, 55,9 % des sondés se sont déclarés favorables pour faire passer le seuil du 3e âge à 70 ans, contre 41 % qui s’y opposent. Cette tendance est la même quels que soient l'âge, la région, l'idéologie, et la sensibilité politique des répondants.Le sondeur interprète ces résultats par le prolongement de l'espérance de vie, qui a creusé le décalage entre les critères sociaux et personnels définissant les seniors, et qui pourrait alourdir les charges à payer par la population active.En revanche, toujours selon le cabinet de l'enquête, les réponses négatives sont motivées par le trou dans la protection sociale pour les personnes âgées de 66 à 69 ans, et par l'absence de mesures favorisant la création d'emploi pour les seniors.Le niveau de confiance du sondage est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins de 4,4 points.