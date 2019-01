Le président Moon et l'émir du Qatar discutent de la coopération substantielle des deux pays

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et l'émir du Qatar se sont retrouvés en tête-à-tête aujourd'hui à la Cheongwadae. Moon Jae-in et Tamim ben Hamad Al Thani ont discuté notamment des moyens visant à fortifier davantage les relations de partenariat des deux pays. Le monarque du Qatar est arrivé hier à Séoul pour une visite officielle de deux jours.Il s'agit de la première diplomatie au sommet du chef de l'Etat sud-coréen cette année. A cette occasion, Moon s'est félicité de la récente qualification de l'équipe qatarie pour les demi-finales de la Coupe d'Asie de la Confédération asiatique de football contre les « guerriers de Taegeuk ». Il n'a pas manqué de souhaiter que le pays du Moyen-Orient accueille avec succès le prochain Mondial de 2022.Moon Jae-in a apprécié notamment le fait que le commerce bilatéral s'est élevé à 17 milliards de dollars, en indiquant que nombre d'entreprises sud-coréennes implantées au Qatar contribuent à la construction des infrastructures et au développement économique du pays. Et d'ajouter que la Corée du Sud dépend largement du gaz liquéfié naturel en provenance du Qatar.A son tour, Tamim ben Hamad Al Thani a fait valoir que les deux pays coopéraient dans différents domaines et a assuré que sa visite au pays du Matin clair amènerait à renforcer davantage les relations bilatérales, d'autant plus que cette année marque le 40e anniversaire de la normalisation des deux Etats.